Экстрасенсы начали изгонять из квартир «духов прежних хозяев» из-за «схемы Долиной»

На фоне резонансной «схемы Долиной» экстрасенсы начали предлагать платные услуги по «очищению квартир от духов прежних жильцов». Это выяснил проект SHOT ПРОВЕРКА. Журналисты провели эксперимент, в котором участвовала подставная москвичка. Они заказали удалённый ритуал у одного из псевдоцелителей, предоставив ему фотографии несуществующей квартиры и подставную хозяйку.

В интернете было нагуглено объявление, сделанное 52-летним психологом и эзотериком Андреем Пасынковым. В своём объявлении он предлагал услуги по изгнанию духов прежних обитателей из старых домов.

Во время онлайн-консультации эзотерик, взглянув на фотографии случайной квартиры из интернета, сразу же заявил, что в этих стенах всё ещё присутствуют «сущности бывших хозяев». Наиболее подозрительным ему показался задний правый угол комнаты. Стоимость услуги составила символические 8000 рублей.

Пасынков утверждал, что трудился в Москве, занимаясь Подобной «чисткой жилья». По его мнению, пожилые женщины, рассматривая своё отражение в зеркале и беспокоясь о возрасте, невольно привлекают так называемые «сущности», стремясь вернуть себе молодость. Он рекомендовал всем, кто сталкивается с подобными ситуациями, обращаться за платной «очисткой» помещения.

В конце своего выступления так называемый экстрасенс заявил, что подобные ситуации не являются чем-то исключительным для вторичного рынка недвижимости Москвы.

