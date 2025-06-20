Экстремально похудевший Лука Затравкин появился на ПМЭФ

Лука Затравкин появился на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) вместе со своим отцом художником Никасом Сафроновым. Первое, что бросилось в глаза, это радикальное изменение внешности Луки: по сравнению с прошлым годом он сильно похудел. Об этом пишет KP.RU.

Лука Затравкин избегал разговоров о своей трансформации на полях ПМЭФ, предпочитая обсуждать совместный проект с отцом. В рамках мероприятия Сафронов представил более 50 картин, посвященных 80-летию Победы и 60-летию атомной промышленности. Выставка организована при поддержке Фонда Росконгресс.

Экспозиция размещена в павильонах «Экспофорума» и привлекает внимание участников. Сафронов, известный своими масштабными проектами, в этот раз сделал акцент на исторической памяти, создав серию работ, вдохновленных героизмом военных лет.

Лука, как и прежде, активно помогал отцу в организации выставки, хотя его внешний вид вызвал немало вопросов. Обозреватели отмечают, что сын художника похудел экстремально, это обновило его облик.

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