«Влюбился в этот образ жизни»: житель Дубая сбросил 40 кг за 5 месяцев

Житель ОАЭ сбросил 40 кг за пять месяцев и поделился историей своего похудения, сообщил The Times of India (TOI).

По информации издания, Зубайр Чаудхри из Дубая рассказал, что спровоцировало появление лишнего веса. Он считает, что ел слишком много фастфуда. Еду преимущественно заказывал через приложение службы доставки.

«Я не преувеличиваю, но за последние два года я, наверное, пять раз пользовался своей кухней», — сказал он журналистам.

По данным издания, из-за работы мужчине приходится много времени проводить в сидячем положении. Он признался, что плохо себя чувствовал, как морально, так и физически. По совету врача он решил кардинально изменить образ жизни. Житель ОАЭ начал правильно питаться и готовить себе еду дома. Мужчина принял участие в программе по снижению веса, начал активно заниматься спортом. За пять месяцев пути к лучшей форме он нарушил правильное питание только в свой день рождения.

По информации издания, мужчина начал худеть, когда весил 135 кг. Теперь на весах отображается другая цифра — 95. Он надеется, что со временем дойдет до 80 кг.

«Дело уже не в тяге к еде. Я влюбился в этот образ жизни. Я чувствую себя прекрасно физически, эмоционально и ментально», — рассказал житель ОАЭ.

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