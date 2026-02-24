«Экстремально высокие сугробы»: синоптик Позднякова пообещала повторение рекорда 2010 года в Москве

Москва оказалась на пороге нового снежного рекорда. Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с Радио « РБК » сообщила, что уже в ближайшие дни высота сугробов в столице может достичь показателей, которые держатся с 2010 года.

По словам синоптика, во второй половине дня 24 февраля и в течение следующих суток в городе ожидается снежная погода. Выпадет от 2 до 6 миллиметров осадков, что эквивалентно примерно 5 сантиметрам свежего снега. Учитывая, что сейчас высота покрова на метеостанции ВДНХ составляет около 65 сантиметров, уже завтра она может вырасти до 70.

«Мы ожидаем, что завтра высота снежного покрова на ВДНХ может достигнуть 70 сантиметров и таким образом будет повторен рекорд 2010 года. В отдельные дни у нас высота снежного покрова будет экстремально высокой», — рассказала Позднякова.

Температура воздуха в четверг и пятница останется чуть ниже климатической нормы — в пределах минус 1–4 градусов. В середине недели на большей части европейской территории погоду будет определять антициклон, который принесёт более ясную, но и более холодную погоду. Синоптик напомнила, что февраль в Москве — зимний месяц, поэтому снегопады и сильный ветер для него привычное явление.

В связи с ухудшением погодных условий главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Логинов рекомендовал автомобилистам по возможности пересесть на метро или закладывать дополнительное время на поездки. Сегодня и завтра в центре Москвы возможны временные перекрытия движения.