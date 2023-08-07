Экстремальную жару ожидают сразу в десяти регионах России

В некоторых из них температурный столбик будет переваливать за 40-градусную отметку.

Помимо высокой температуры, там же будет наблюдаться крайне высокий ультрафиолетовый индекс. Об этом заявил Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра.

«В Краснодарском крае прогнозируется 39-40 градусов, в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях, Ставрополье - до 40-42 градуса, в Калмыкии - до 43 градусов», - заявил он.

В Белгородской, Курской, Орловской, Рязанской и Тамбовской областях температурные значения будут держаться на уровне в 36-37 градусов. Вильфанд посоветовал жителям этих регионов в обязательном порядке носить одежду с длинными рукавами, солнечные очки и головные уборы, а в районе полудня постараться по возможности не выходить на улицу.