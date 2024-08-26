Экстремальные соревнования по мотокроссу состоялись в Верее Наро-Фоминского округа

Крупное драйвовое мероприятие прошло в древнейшем городе Верея Наро-Фоминска уже в шестой раз. Открытое первенство округа по мотоциклетному спорту и первенство Подмосковья по мотокроссу собрало более ста спортсменов со всей Московской области.

Представители детско-юношеского мотоклуба «Дружба» при поддержке Администрации Наро-Фоминского горокруга организовали яркое мероприятие, где участие приняли 120 спортсменов разных возрастов. Любители двухколесного транспорта собрались, чтобы продемонстрировать свои умения и побороться за звание лучших в разных категориях. Первенство получилось по-настоящему эффектным и запоминающимся.

«Население активно подключается в виде зрителей, потому что это зрелищное мероприятие, очень интересное. Интересно посмотреть, как ребята соревнуются, поболеть за них, это вызывает большие эмоции и адреналин», — сказал начальник территориального управления Верея Антон Миняев.

Тройку лидеров наградили кубками, медалями и дипломами участников первенства. Все результаты были опубликованы в сети.