Узбекистан привлекает туристов разнообразием отдыха

Узбекистан укрепляет позиции на туристическом рынке Средней Азии, привлекая россиян разнообразием отдыха и новыми маршрутами. Об этом сообщают Rusamara .

Страна предлагает классические экскурсии по историческим городам Ташкенту, Самарканду и Бухаре, а также экстремальные экспедиции в Каракалпакстан, Сурхандарью и к высохшему Аральскому морю. Туристы могут посетить зороастрийскую «Башню молчания» и кладбище кораблей в Муйнаке.

Помимо исторических туров, развиваются промышленные джип-туры, гастрономические маршруты и винные путешествия. Медицинский туризм позволяет россиянам проходить диагностику и лечение в современных клиниках страны.

Благодаря улучшенной инфраструктуре, Узбекистан становится привлекательным направлением для разных категорий туристов, предлагая разнообразные возможности для культурного, экстремального и оздоровительного отдыха.

Ранее сообщалось, что высокие цены на авиабилеты сделали Таиланд малопривлекательным для отдыхающих.