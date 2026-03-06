Экстремалы разбили трассу, а страдают дети: что происходит на «Горном воздухе»

Отдыхающие на сахалинском «Горном воздухе» жалуются на состояние бугельной трассы. По словам туристов, подниматься приходится буквально с риском для здоровья — вся полоса подъема покрыта глубокими ямами. В редакцию astv.ru поступило сразу несколько сообщений от возмущенных посетителей, передает «АСТВ».

Одна из туристок рассказала, что 5 марта не работал подъемник «Запад. Верх», и всем пришлось пользоваться бугелем. По ее словам, трасса представляет собой сплошные ямы, особенно в самом начале. Для людей без опыта это может закончиться серьезной травмой.

Другой отдыхающий поделился жуткой историей: на его глазах девочку закрутило и потащило вверх. Она не могла отцепиться и сильно кричала. Ему позвонила подруга и попросила срочно бежать к подъемнику, чтобы потребовать остановки.

Еще одна посетительница рассказала, что ее дочь тащило за сноуборд вниз головой. К счастью, девушка смогла подтянуться и отцепиться. Очевидцы отмечают, что сотрудники часто просто не видят происходящего и не могут вовремя прийти на помощь.

Посетители замечают, что проблемы возникают даже у опытных лыжников и сноубордистов именно из-за ям, которые сложно преодолеть. По информации сотрудников спортивно-туристического комплекса, трассу разбивают экстремалы, катающиеся вне трасс под бугелем. Отдыхающие считают, что такое катание нужно либо ограничивать, либо постоянно приводить трассу в порядок — иначе ситуация не разрешится.

В СТК оперативно отреагировали на жалобы. Там подтвердили, что обращения поступали, и уже приняли меры. Ночью трасса под бугельной канатной дорогой была подготовлена снегоуплотнительной техникой.

