Ситуация вышла из-под контроля: россияне заперли на Шри-Ланке без связи и еды

Путешественники, застрявшие на острове, сообщают о массовых отменах рейсов ближневосточных перевозчиков и просят власти открыть специальную линию связи. Как пишет ТАСС , россияне застряли на Шри-Ланке.

Тысячи граждан России оказались заблокированы на территории Шри-Ланки. Причиной коллапса стало обострение военно-политической обстановки на Ближнем Востоке, которое привело к сбоям в расписании международных авиаперевозчиков.

В сложившейся ситуации туристы испытывают серьезные трудности при попытке связаться с представителями авиакомпаний. Одна из путешественниц поделилась с информагентством: дозвониться до перевозчиков практически невозможно, а направленные через официальные формы запросы остаются без обратной связи, приходят лишь автоматические уведомления. Женщина выразила пожелание, чтобы российские ведомства организовали специальную горячую линию для оперативной помощи попавшим в затруднительное положение соотечественникам.

Пострадавшие сообщают, что авиакомпании предлагают на выбор либо возврат средств, либо перенос бронирования на другие даты. Однако путешественники пребывают в неведении относительно сроков ожидания и не имеют гарантий того, что следующий борт действительно сможет вылететь. В списке перевозчиков, аннулировавших свои рейсы, значатся Flydubai, Air Arabia, Qatar Airways и Etihad Airways.

Разразившаяся ситуация вынудила российских туристов готовить коллективные обращения. Они планируют направить требования организовать дополнительные борты в адрес Министерства иностранных дел РФ и руководства авиакомпаний.