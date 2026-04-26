Экстренное перекрытие федеральной трассы М-8: последствия атаки БПЛА под Ярославлем

Масштаб ограничений на трассе М-8 «Холмогоры»

В связи с необходимостью ликвидации последствий атаки беспилотных летательных аппаратов официальные службы приняли решение полностью закрыть проезд на значительном отрезке федеральной дороги. Речь идет об участке с 236-го по 260-й километр. Ограничение движения начинается от поворота на Гаврилов-Ям и заканчивается на въезде в Ярославль — в районе пересечения улицы Калинина с Московским проспектом. Представители Госавтоинспекции подчеркивают, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности в зоне проведения специальных работ.

Маршруты объезда для транзитного транспорта

Для стабилизации транспортной ситуации водителям предложены два основных пути объезда заблокированной зоны. Первый вариант предполагает движение через Тутаев и Шопшу, что актуально для тех, кто направляется в сторону Ярославля или Вологды. Второй маршрут проходит через Иваново и Шопшу — этот путь рекомендован для автомобилистов, следующих по направлению к Костроме и Москве. Дорожные службы просят участников движения заранее корректировать свои планы и внимательно следить за указаниями экипажей ДПС на местах перекрытий.