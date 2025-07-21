Экстренное предупреждение: в Подмосковье ожидается сильная непогода

Главное управление МЧС России по Московской области объявило экстренное предупреждение о резком ухудшении погодных условий. В ближайший час и до 21:00 21 июля в регионе ожидаются неблагоприятные метеорологические явления: сильные дожди, местами ливни, грозы и ветер с порывами до 15 метров в секунду.

В связи с надвигающейся непогодой МЧС России рекомендует жителям Подмосковья соблюдать повышенные меры безопасности. Водителям следует снизить скорость движения и увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта. Необходимо включить ближний свет фар или противотуманные фонари, а также избегать парковки под деревьями и рекламными конструкциями.

Людям, находящимся на улице, рекомендуется держаться подальше от деревьев, линий электропередачи и металлоконструкций. Следует избегать открытых пространств и водоемов, а также держаться на безопасном расстоянии от неустойчивых строений.

Жителям многоквартирных домов советуют плотно закрыть окна и убрать предметы с балконов. Рекомендуется отключить от электросети неиспользуемые электроприборы.

Главное управление МЧС России по Московской области настоятельно рекомендует по возможности оставаться дома во время непогоды.

Предупреждение передано старшим оперативным дежурным ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области Сергеем Афанасьевым.