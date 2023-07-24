Экстренные службы столицы оценили предварительный ущерб от атаки БПЛА

Столичные экстренные службы провели предварительную оценку ущерба от атаки БПЛА на Москву, произошедшей 24 июля. Об этом сообщает издание ТАСС .

Один из аппаратов попал по зданию бизнес-центра на проспекте Лихачева, после чего, по заявлениям очевидцев, был слышен взрыв. На двух этажах здания, а также на площади пятидесяти квадратных метров выбило стекла. В происшествии никто не пострадал.

Мэр Москвы Сергей Собянин официально подтвердил зафиксированные удары беспилотников. Он сообщил, что здания являются нежилыми и в происшествиях никто не пострадал. Серьезного ущерба зданиям нанесено не было. Оперативные службы уже проводят работы на местах происшествия.

Минобороны РФ заявили, что атака БПЛА является попыткой Украины совершить террористический акт в столице Российской Федерации. Аппараты были подавлены и сбиты средствами РЭБ.