Экстрим-парк в Дубне продолжают расширять

Как отметил глава Дубны, о создании парка для любителей скейтов, роликов, самокатов и велосипедов просили сами молодые люди округа. Идею поддержал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и включил проект в региональную программу. Так появился экстрим-парк на Комсомольской набережной, где теперь выполняют трюки скейтбордисты. Напомним, что именно эту площадку протестировали профессиональные спортсмены из столицы, которые также дали высокую оценку экстрим-парку.

Горожане высоко оценили площадку, поэтому в сентябре этого года торжественно открылась новая ее часть - зона для тренировок. Позже планируют еще больше расширить экстрим-площадку и добавить туда рампы для велосипедного мотокросса и скейтбординг-улицу.