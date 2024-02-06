Эквадор пытается убедить Россию снять запрет на импорт «небезопасных» бананов

Министр внешней торговли Эквадора Сонсолес Гарсия заявила, что уже предоставила РФ техническое обоснование для снятия запрета на поставки желтого фрукта, пишет «Газета.ру» .

Представитель торговой сферы Эквадора заявила в интервью телеканалу Ecuavisa, что уже работает над снятием запрета на поставку бананов в Россию. Она хочет, чтобы фитосанитарное ведомство пересмотрело ограничение на импорт, которое ввели якобы из-за небезопасных признаков.

«Правительство Эквадора хочет разобраться с этим с технической точки зрения, и мы убеждены, что сможем опровергнуть любые аргументы против экспорта наших бананов», — сказала она.

Также российской стороне передали все нужные документы, которые гарантируют качество эквадорских бананов.

Россельхознадзор получил информацию о небезопасных бананах, поступающих в РФ из Эквадора. Последний попросили приостановить сертификацию для пяти экспортеров, которые нарушили санитарные требования. Позже появилось уточнение: партии отозвали из-за многоядной мухи-горбатки. Она откладывает личинки в продуктах питания и представляет опасность для человека.

Отметим, что бананы — один из основных продуктов Эквадора на продажу в другие страны. Только в 2023 году в Россию продали 21% товара. Всего страна вывезла 6,5 миллиона тонн бананов в разные точки планеты.

Ранее аналитик назвал альтернативу бананам и цветам из Эквадора.