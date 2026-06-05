Экзамены, гаджеты и кофе: невролог объяснила, почему у подростков раскалывается голова

Невролог АО «Медицина» Галина Чудинская в разговоре с « Лентой.ру » объяснила, почему во время экзаменов подростки особенно часто жалуются на головные боли. По ее словам, главная причина — эмоциональный стресс, к которому почти всегда добавляются недосып, нерегулярное питание и нехватка воды. Когда ребенок поздно ложится, пропускает приемы пищи, готовится ночью и мало двигается, мозг и мышцы работают с перегрузкой, а сосуды и мышцы головы находятся в постоянном напряжении, что и провоцирует боль.

Врач добавила, что свою роль играет и длительное использование гаджетов. Многочасовое сидение за смартфоном или компьютером создает устойчивое напряжение глазных мышц и заставляет подолгу удерживать позу с наклоненной вперед головой, перегружая мышцы шеи и плечевого пояса. Такое положение, как пояснила Чудинская, ухудшает кровоток, усиливает мышечный спазм и может запускать или усиливать головную боль, особенно если подросток почти не делает пауз и не меняет позу.

Еще одним провоцирующим фактором врач назвала популярную «поддержку» в виде кофе и энергетиков. Кофеин дает краткий прилив энергии, но способен усиливать тревожность, нарушать сон, вызывать обезвоживание и колебания сосудистого тонуса, из-за чего головные боли становятся чаще и интенсивнее. В результате, по словам невролога, подросток попадает в замкнутый круг: больше усталости — больше стимуляторов — хуже сон и выше риск боли.