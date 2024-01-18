Похудевшая Самбурская оголилась на отдыхе в Таиланде

Актриса Настасья Самбурская продемонстрировала свою стройную фигуру на необычном снимке с отпуска, сообщает портал «Дни.ру» со ссылкой на соцсети.

Поклонники заподозрили Самбурскую в экстремальном похудении. Причиной стал ее снимок с Таиланда, где звезда появилась в открытом купальнике на фоне заката и моря. На фото она держит над головой черно-белого кота, который словно равнодушен к происходящему.

Для кого-то оголившаяся Самбурская кажется идеальной, но нашлись и те, кто посчитал худобу актрисы не слишком здоровой.

«Настя, ты схуднула! Не кормят там?» - написал один из поклонников.

В чем секрет похудения Самбурской неизвестно, но есть предположение. Еще весной 2023 года она признавалась, что врачи запретили есть мучное, жареное, сладкое и даже фрукты. Все что ей оставалось, это есть листья и креветки. Диета по рекомендациям специалистов далась тяжело, хотя звезда и пыталась компенсировать это физической активности. Вероятно, работа над своим телом и здоровьем прошла успешно.

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