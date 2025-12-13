«Еле избежали катастрофы»: в Оренбуржье три цистерны с газом рухнули с рельсов

Три железнодорожные цистерны, заполненные пропан-бутановой смесью, сошли с рельсов вечером 12 декабря на подъездных путях у станции Тюльпан в Оренбургской области. Инцидент произошел во время маневровых работ, пишет RT.

По предварительной информации Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России, угрозы утечки опасного вещества и опасных последствий нет. Движение поездов на станции не останавливалось.

В результате происшествия пострадавших нет. На месте проводятся восстановительные работы.