«Электрическая ловушка». Ученица московской школы получила удар током от турникета

В Москве произошел тревожный инцидент, связанный с безопасностью в образовательном учреждении.

Как сообщает телеграм-канал «112», на входе в школу № 1173, расположенную в районе Чертаново, ученица получила электротравму от турникета. От резкого удара током девочка потеряла равновесие, упала и ударилась головой о пол.

Пострадавшую экстренно госпитализировали. По последней информации, школьница находится в реанимационном отделении, где медицинский персонал оказывает ей всю необходимую помощь. Состояние ребенка оценивается как тяжелое. Специалисты проводят комплексное обследование, чтобы оценить последствия как электротравмы, так и черепно-мозговой травмы.

В настоящее время на месте работает комиссия, устанавливающая все обстоятельства произошедшего. Проверяются исправность системы контроля доступа, соответствие ее установленным нормам электробезопасности и ход событий, предшествовавших инциденту. В образовательном учреждении, как ожидается, будет проведён внеплановый инструктаж по технике безопасности.

Ранее сообщалось о том, что уфимский школьник получил сотрясение мозга после удара одноклассника.