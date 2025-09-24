Электрички в российском городе опаздывают более чем на час

На Финляндском направлении в Санкт-Петербурге произошли значительные сбои в движении пригородных поездов, вызванные техническими неполадками. Одиннадцать электричек задерживаются более чем на час, а два рейса были отменены. Об этом также сообщил ТАСС .

На Финляндском направлении в Санкт-Петербурге произошли масштабные сбои в движении пригородных поездов. По данным Северо-Западной пригородной пассажирской компании, одиннадцать электропоездов следуют с задержкой, а два рейса были полностью отменены.

Проблемы возникли на участке Новая Деревня — Лахта — Лисий Нос. Как уточнили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, задержки движения составляют более часа. Представители железнодорожного сообщества заверили, что принимаются все необходимые меры для нормализации ситуации и восстановления регулярного графика движения электропоездов.

Пассажирам, столкнувшимся с задержками рейсов более чем на 60 минут, рекомендовали обратиться за компенсацией стоимости проезда. Причины технического сбоя, вызвавшего нарушения в движении, в официальных сообщениях не уточняются.

Ранее системы аэропортов Европы подверглись масштабной кибератаке.