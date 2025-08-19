Электрогорск с размахом отпраздновал 79-й День города

Электрогорск, расположенный в Павлово-Посадском городском округе, с большим размахом отпраздновал свой 79-й День рождения.

Этот знаменательный день – всегда особенное событие. Он объединяет воспоминания, гордость, радость и чувство общности. Для каждого жителя Электрогорска он имеет глубокое значение. Начало праздничного дня ознаменовалось торжественным крестным ходом от храма Всех святых, в земле Русской просиявших, в котором приняли участие сотни горожан, представители округа и священнослужители.

Затем на сцену вышли спортсмены: состоялись массовые пробежки, футбольные игры на стадионе имени Классона, соревнования по городкам, гимнастике, пляжному самбо, теннису и летняя тренировка лыжников. Спортивные состязания объединили семьи, демонстрируя, насколько спорт важен для Электрогорска.

Во второй половине дня в городском парке состоялись выступления художественных коллективов, были организованы мастер-классы, детские развлекательные программы, открылась ярмарка и появились фотозоны. Гости из близлежащих населённых пунктов отметили комфортную и безмятежную атмосферу Электрогорска.

Вечерний концерт стал кульминацией праздника: на сцену вышли Игорь Ким, вокальная группа Rain Drops, Марина Девятова и хедлайнер Кравц, создавшие неповторимую праздничную атмосферу и собравшие аншлаг.

Этот праздник наглядно продемонстрировал, что Электрогорск чтит свои традиции, поддерживает спортивные инициативы и творчество, высоко ценит сплоченность и стремится к прогрессу.