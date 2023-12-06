Электрогорск взял бронзу на турнире по греко-римской борьбе в Электростали

В конце ноября в городском округе Электросталь прошел командный турнир по греко-римской борьбе.

Масштабное состязание было посвящено памяти тренера И. А. Попкова и двухкратного победителя Первенства СССР Н. Г. Сапрыкина. Чтобы проверить свои силы, на турнир съехалось множество подмосковных спортсменов. Среди них была и команда Электрогорской СШ «Вымпел».

По итогам серьёзной борьбы, спортсмены из Электрогорска взяли 3 место.

В Администрации городского округа Электрогорск тепло поздравили призёров и их тренеров и пожелали много новых побед.