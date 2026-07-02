Электрокар от Tata готов уничтожить рынок бюджетных авто: модель стоит от 1,5 млн

Компания Tata официально презентовала в Индии электрический кроссовер Sierra EV. Новинка призвана составить конкуренцию популярным моделям класса Hyundai Creta, предлагая при этом более доступную стоимость при высокой технологичности, пишет «За Рулем».

Компания Tata официально презентовала в Индии электрический кроссовер Sierra EV. Новинка призвана составить конкуренцию популярным моделям класса Hyundai Creta, предлагая при этом более доступную стоимость при высокой технологичности.

Особенности оснащения и производительность

Автомобиль представлен в пяти вариантах исполнения. Базовая модификация оснащается электродвигателем мощностью 235 л. с. и аккумуляторной батареей емкостью 63 кВт·ч, что позволяет преодолевать до 565 км на одном заряде. Топовая версия получила систему полного привода с двумя моторами суммарной мощностью 344 л. с. (138 и 206 л. с.) и более емкий аккумулятор на 75 кВт·ч. Это обеспечивает запас хода до 665 км, а также наличие шести режимов для бездорожья и специальной функции Boost Mode.

Технологии и комфорт в салоне

Интерьер кроссовера ориентирован на цифровизацию и удобство пользователя. В передней панели интегрированы три дисплея: цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма, а также центральный и пассажирский тачскрины по 12,3 дюйма каждый. Дополнительно предусмотрен проекционный экран, выводящий 19 параметров движения. В список оснащения включены панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, вентиляция кресел и акустика с 12 динамиками. Также заявлен широкий комплекс систем безопасности, включая адаптивный круиз-контроль, функцию удержания в полосе и систему экстренного торможения.

Ценовое позиционирование

По сообщению издания «За Рулем», стоимость начальной версии Tata Sierra EV начинается от 1,55 млн ₽. Максимально укомплектованная полноприводная модификация оценена в 1,88 млн ₽.