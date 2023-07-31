Электронное голосование обеспечит комфорт избирателям с инвалидностью

На предстоящих выборах губернатора Московской области будет доступно дистанционное электронное голосование. Такая форма применяется на выборах в Подмосковье впервые. Но уже ясно, что ДЭГ будет удобно, например, для избирателей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом заявила председатель комиссии по доступной среде и развитию инклюзивных практик Общественной палаты Московской области, председатель Ассоциации родителей детей-инвалидов Подмосковья Инна Орлова.

«Очень хорошо, что появилась такая форма голосования, – в нашей Ассоциации много ребят, которым уже исполнилось 18, и они тоже смогут реализовать свое право выбора без привязки к очной явке, что не для всех удобно», – отметила Инна Орлова.

Кроме того, голосованием онлайн уже интересуются те, кто начало осени проводит на даче.

«Да и многие родители уже зарегистрировались для электронного голосования. Ведь начало сентября – горячая дачная пора, сбор урожая, а дистанционно можно прямо с дачи реализовать свое гражданское право», – добавила она.

Напомним, как сообщил Мособлизбирком, 24 июля стартовал прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании. Зарегистрироваться на ДЭГ можно через портал госуслуг до 4 сентября. Проголосовать через интернет можно будет в течение трех дней – 8, 9 и 10 сентября. Воспользоваться можно компьютером или мобильным гаджетом. Избиратели, зарегистрированные на ДЭГ, проголосовать очно на участке уже не смогут. Если планы изменились, отозвать заявление можно до 4 сентября 23.59.

Кроме выборов губернатора, в сентябре также будут проходить выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу № 17 и депутатов в Советы десяти городских округов.