Электронную услугу по выдаче и замене социальных карт оптимизировали в Подмосковье

В Подмосковье к онлайн-форме по выдаче и замене социальных карт жителя региона для семей с детьми подключили умный сервис, который автоматически проверяет информацию о детях заявителя. Об этом сообщает пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В нашем регионе более полумиллиона детей регулярно пользуются социальными картами. Теперь для подмосковных родителей упростили подачу заявления на оформление соцкарты. Благодаря новой опции больше не нужно самостоятельно заполнять сведения о детях. Сервис сам проверит информацию и отобразит на экране список тех детей, на которых можно оформить карту», — рассказала первый зампред Правительства региона Людмила Болатаева.

Напоминаем, что оформить социальную карту могут льготники, которые зарегистрированы в Подмосковье. В частности, данное нововведение упростит процесс получения карты многодетным семьям и родителям, которые воспитывают детей, потерявших кормильца, детей-сирот и детей-инвалидов.

Держатели соцкарты имеют право на бесплатный проезд на всех видах наземного пассажирского транспорта и в электричках. Также по карте можно получить скидку на товары в ряде магазинов.

Только с начала этого года услугой «Социальная карта жителя Московской области» воспользовались более трехсот двадцати тысяч жителей. Она входит в топ-3 самых популярных услуг на региональном портале.