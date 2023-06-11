Электронные визы для въезда могут запустить летом в России

По словам главы Минэкономразвития России Максима Решетникова, система электронных виз для въезда в нашу страну может быть актуализирована до середины июля. Об этом сообщает РИА Новости .

Он уточнил, что в процессе запуска возникало множество технологических вопросов с Минцифры и МВД России.

Ранее сообщалось, что Решетников также анонсировал безвизовый режим для групповых турпоездок россиян в Китай в ближайшее время.