Электропикап Cybertruck признали опасным для вождения

В альфа-версии электропикапа Cybertruck обнаружены проблемы с подвеской, герметизацией кузова, уровнем шума, управляемостью и системой торможения, что свидетельствует об опасности данного транспорта. Об этом сообщает издание Wired .

Отмечается, что альфа-версия была значительно шумнее, чем предполагали разработчики, а во время тестирования зафиксирована 21 потенциальная утечка шума. Кроме того, замечена чрезмерная резкость и рывки на средней скорости, высокие ускорения и тряска конструкции и прочее.

По мнению одного из руководителей Nissan, данный автомобиль далек от совершенства.