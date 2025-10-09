Электросамокаты в российском городе замело снегом

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус охарактеризовал сложившиеся условия как «метеозимние». В своем телеграм-канале он показал фотографии, на которых заснеженные самокаты и последствия дорожных инцидентов наглядно демонстрируют ситуацию в городе.

К утру четверга толщина снежного покрова в Новосибирске достигла 11 см. Ожидается, что снегопад полностью прекратится только в утренние часы пятницы. Вслед за этим горожан ждет усиление морозов. По прогнозам, в предстоящие выходные ночные температуры опустятся до -3…-8 градусов, а днем столбики термометров будут показывать около нулевой отметки.

