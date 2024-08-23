Электросталь отметила День флага России акцией и яркой праздничной программой

День государственного флага России отпраздновали в подмосковной Электростали. Жители объединились в патриотической акции, а также смогли поучаствовать в различных мероприятиях. 100 метровый флаг на центральной аллее развернула молодёжь округа.

По улицам Электростали проехала колонна ретроавтомобилей с флагами России. Яркие машины сделали остановку напротив ледового дворца спорта «Кристалл», где участники флешмоба исполнили гимн России. Желающие могли сфотографироваться на память об акции.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Электросталь ]

В мероприятии приняли участие волонтеры «Трудовых отрядов Главы», «Движения Первых», спортсмены, юнармейцы, творческие коллективы, а также замглавы округа Марианна Кокунова и депутаты Горсовета. Все они объединились для патриотического и яркого флешмоба.

Развлекательная программа прошла в парке «Авангард». Помимо музыки и танцев настроение жителям подняли ярким аквагримом «Триколор» и различными активностями. Гости смогли научиться чему-то новому в ходе интересных мастер-классов и проверить силы в спортивных состязаниях. В честь государственного праздника провели интерактив по программе «Мой триколор», где объяснили значение и важность флага РФ, поделились интересными фактами, а также задали загадки.