Электростальская спортсменка завоевала золото на Межрегиональных соревнованиях по дзюдо

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Электросталь ]

В городе Тула состоялись Межрегиональные соревнования по дзюдо «Тульский левша» среди юношей и девушек.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из разных регионов нашей страны. Городской округ Электросталь представляли воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам «Электросталь». По результатам напряженной борьбы электростальские спортсмены завоевали призовые места, продемонстрировав высокий уровень подготовки.

Юная дзюдоистка Таисия Бурчак (весовая категория 40 кг) заняла первое место на пьедестале, завоевав золотую медаль. Бронзовые медали завоевали три спортсмена: Варвара Казакова (весовая категория 40 кг), Артем Самойленко (весовая категория 31 кг) и Тимофей Лакаткин (весовая категория 55 кг).

Поздравляем наших спортсменов с заслуженными наградами и желаем новых побед.