Электростальские долголеты заняли первое место в Областном турнире по русским шашкам и шахматам

Долголеты Иван Якушев и Павел Кучинский из городского округа Электросталь в составе команды «Восток» приняли участие в Областном турнире по русским шашкам и шахматам, который проходил в городе Ступино.

Турнир состоял из трех этапов. На финальном этапе между собой соревновались четыре команды долголетов Подмосковья: «Восток», «Север», «Юг» и «Запад». По результатам турнира команда «Восток» заняла заслуженное первое призовое место.

Иван Якушев (шахматы) и Павел Кучинский (шашки) сыграли по три успешных партии. Эта победа подтверждает высокий уровень подготовки наших долголетов в шахматно-шашечном клубе «Диагональ» города Электросталь.

«Лично для меня участие в финальном турнире по шашкам — это не просто соревнование, а целое событие, полное эмоций и напряжения. Это возможность проверить свои силы и навыки, накопленные за годы тренировок и участия в различных турнирах. Каждая проведенная партия — это шаг на пути к самосовершенствованию, возможность глубже понять стратегию и тактику игры», — поделился Павел Павлович Кучинский.

Всем участникам команды были вручены именные дипломы победителя и памятные подарки.