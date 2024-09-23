Электростальские коллективы стали лауреатами на Международном фестивале-конкурсе народных хоров и ансамблей «Ярфолкфест»

Электростальский Образцовый коллектив «Ансамбль русской песни « Тириришник » (руководитель Екатерина Анатольевна Романова, концертмейстер Елена Леонидовна Варварина) и Образцовый коллектив « Ансамбль русской песни « Неждана » (руководитель Екатерина Анатольевна Романова, концертмейстер Елена Леонидовна Варварина и Владимир Николаевич Филин) выступили на XI Ярославском Международном фестивале-конкурсе народных хоров и ансамблей « Ярфолкфест », который проходил в городе Ярославле.

Образцовый коллектив «Ансамбль русской песни «Тириришник» завоевал звание лауреата I степени. Диплом лауреата II степени получил Образцовый коллектив «Ансамбль русской песни «Неждана» в категории «Детские коллективы».

Творческий проект «Ярфолкфест» — это Международный фестиваль-конкурс народных хоров и ансамблей, направленный на изучение исторического наследия народного творчества и популяризацию традиционной народно-певческой культуры. В этом году в нем приняли участие коллективы из Москвы, Брянска, Волгограда, Екатеринбурга, Костромы, Ярославля, Московской, Архангельской, Калужской, Свердловской, Костромской и Ярославской областей.