Электростальские спортсмены заняли призовые места на соревнованиях «Кросс Нации-2024»

Всего на старт соревнований вышли около тысячи человек, из них 25 спортсменов из городского округа Электросталь. ​Участники забега успешно преодолели пять дистанций, в зависимости от возраста и уровня подготовки: 1 км, 4 км, 6 км, 8 км и 12 км.

Электростальские спортсмены Дарья Карамнова и Никита Старченко на дистанции 4000 метров завоевали первые места в своих возрастных группах.

Победители призовых категорий получили грамоты, медали, кубки и памятные подарки.

Праздник бега проводится с 2004 года с целью пропаганды здорового образа жизни и привлечения жителей нашей страны к занятиям физической культурой. В нем принимают участие не только воспитанники спортивных школ и спортсмены-профессионалы, но и любители бега разных возрастов.