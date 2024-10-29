Электростальские врачи посетили национальный конгресс с международным участием «Национальное здравоохранение»

Конгресс «Национальное здравоохранение – 2024» – это флагманское событие для медицинского сообщества и сферы здравоохранения, оно объединяет лидеров и управленцев отрасли, представителей законодательной и исполнительной власти федерального и регионального уровней, а также ведущих российских и зарубежных экспертов.

Конгресс проходит два дня: 28 октября в кластере «Ломоносов» Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы» и 29 октября в Большом зале Государственного Кремлевского дворца.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Электросталь ]

Программа мероприятия включает в себя восемь тематических треков: «Формирование здоровья человека», «Доступность медицинской помощи вне зависимости от места проживания», «Единство профилактики и лечения», «Привлечение общественности к реализации государственной политики в сфере здравоохранения», «Управление здравоохранением с научной точки зрения», «Обеспечение санитарного благополучия», «Обеспечение доступным здоровым питанием каждого» и «Современная доступная медицинская продукция».