Электростальцы могут проголосовать за очистку водоема «Юбилейный» на портале «Добродел»

Сейчас на портале «Добродел» проходит голосование за пруды, расположенные на территории Московской области, которые очистят в 2025 году. Работы будут проводиться в рамках губернаторской программы «100 прудов и озер».

От Электростали представлен водоем «Юбилейный», расположенный в Восточном микрорайоне города. На водных объектах реализуется целый комплекс мероприятий по сбору мусора и ряски.

Чтобы проголосовать, необходимо зайти на портал «Добродел» по ссылке, далее перейти на карту, выбрать свой муниципалитет и выбрать водоем. Или для голосования можно пройти по прямой ссылке, нажать кнопку «проголосовать» и авторизоваться через портал Госуслуг для того, чтобы голос был засчитан.

Голосование продлится до 15 ноября 2024 года.