Электростанция Хайфы пылает после удара Ирана, остановлена работа НПЗ и дочерних компаний

Деятельность крупного нефтеперерабатывающего завода в Хайфе полностью прекращена после нападения со стороны Ирана. Об этом пишет Yedioth Ahronoth, ссылаясь на заявление Bazan Group, одной из ключевых компаний в нефтехимической промышленности Израиля.

Согласно информации, полученной от Channel 14, положение на заводе крайне серьезное — все объекты нефтеперерабатывающего завода получили повреждения. В результате инцидента погибли три человека.

В эфире телеканала «Аль-Джазира» можно увидеть, как Хайфская электростанция, пострадавшая от ночного обстрела, продолжает гореть.

В результате ракетных атак Ирана на территории Хайфы была повреждена электростанция, что привело к остановке работы нефтеперерабатывающего завода и его дочерних предприятий. Об этом сообщает Bazan Group.

В результате атаки серьезно пострадала турбина, трое сотрудников получили травмы, несовместимые с жизнью. Начаты экстренные процедуры по устранению последствий атаки.

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала масштабную операцию под названием «Восходящий лев». Израильские военно-воздушные силы наносят удары по военным объектам и объектам ядерной программы Ирана.

Тель-Авив заявил, что операция направлена на предотвращение угрозы существованию государства. Под удар попали ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, а также места дислокации иранской армии и Корпуса стражей Исламской революции на северо-западе страны.

В ходе нападений были убиты высокопоставленные иранские военные, среди которых были глава Генерального штаба Вооруженных сил республики и командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР). Также были убиты несколько учёных-ядерщиков.

В ответ Иран начал операцию «Истинное обещание — 3» и наносит удары по военным объектам противника. В сообщениях израильских и иранских средств массовой информации говорится о десятках погибших и сотнях раненых с обеих сторон.