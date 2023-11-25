Как пишет издание «Утро.ру» , Елена Исинбаева сменила язык профиля в соцсетях на английский и выразила желание стать моделью.

Российская спортсменка, Елена Исинбаева, вызвала широкий резонанс в социальных сетях, изменив язык своего профиля на английский. Она также заявила о своем желании начать карьеру модели. Этот поворот событий стал неожиданным для поклонников спортсменки, которая ранее прославилась своими выдающимися достижениями в прыжках с шестом.

Стоит отметить, что Елена Исинбаева удалила из своего аккаунта фото, где она изображена вместе с президентом России Владимиром Путиным.

Данные действия вызвали массу обсуждений в социальных сетях среди поклонников спортсменки. А пока напомним: ранее мы уже писали о том, что в сети всплыли подробности о национальности олимпийской чемпионки Исинбаевой.