В сети всплыли подробности о национальности олимпийской чемпионки Исинбаевой

Легкоатлетку в России прекрасно знали и уважали. Но теперь она отреклась от Родины. Хотя, даже несмотря на то, что Исинбаева родилась и выросла в Волгограде, ее корни уходят в Дагестан. Отец спортсменки является представителем редкой народности (табасаранцев), а ее мать – казачка.

Как пишет издание «Утро.ру», такой факт знали немногие. Даже один из земляков прыгуньи с шестом, футболист «Локомотива» Тимур Сулейманов, не догадывался о родственных корнях с Еленой Исинбаевой. Однажды он признался, что очень хотел бы с ней познакомиться.

Напомним, ранее в Дагестане предложили переименовать стадион имени Елены Исинбаевой. Сергей Меликов даже тогда заявил следующее: «в честь Исинбаевой пусть называют какой-нибудь спортзал в Испании».