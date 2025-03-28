Елена Малышева побывала на щелковской ферме для съемок нового выпуска «Жить здорово»

В городском округе Щелково состоялась съемка телепрограммы «Жить здорово» с ведущей Еленой Малышевой.

В рамках съемки она посетила ферму Цветковых, где супруги и их сын Юрий рассказали о создании семейного бизнеса. Они поделились историей возникновения фермы, продемонстрировали условия содержания коров и обсудили преимущества кисломолочных продуктов.

Идея создания фермы принадлежала Юрию Цветкову, сыну владельцев. Для реализации проекта супругам пришлось пожертвовать значительной частью своего имущества. Однако, благодаря вере в успех, ферма Цветковых сейчас успешно развивается.

Елена Малышева отметила высокий уровень соблюдения санитарных требований и бережное отношение к животным. На ферме регулярно проводятся ветеринарные осмотры, вакцинация и забор крови для диагностики здоровья коров.

Помимо этого, ведущая посетила цех по производству молочных продуктов, где ознакомилась с технологией изготовления сыра, кефира и творога, и, конечно же, попробовала продукцию.