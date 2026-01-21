Елена Малышева рассказала об инциденте со студентами, едва не лишившем ее дара речи

Телеведущая и врач Елена Малышева поделилась в эфире Первого канала историей, которая произошла с ней во время преподавания в Московском медико-стоматологическом университете. В выпуске программы «Жить здорово!», доступном на сайте телеканала, она рассказала о неожиданной реакции студентов, которая ее потрясла.

Малышева вспомнила, как в конце одной из лекций процитировала знаменитую фразу «учиться, учиться и учиться», которую принято приписывать советскому вождю Владимиру Ленину. Завершая мысль, она задала студентам вопрос о том, кому принадлежит это завещание. К ее изумлению, аудитория дружно и без колебаний ответила — Великому Ленину. Как призналась ведущая, этот хор голосов едва не лишил ее дара речи.

Основной причиной удивления Елены Малышевой стало не содержание ответа, а сам факт того, что современные студенты-медики безошибочно идентифицировали автора цитаты. Она открыто призналась, что была поражена осведомленностью молодого поколения об этой исторической личности, чей образ и наследие для многих сегодняшних студентов могут казаться далекими от их повседневной реальности.