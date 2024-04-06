Елене Блиновской разрешили звонить родным из СИЗО

Королева марафонов Елена Блиновская продолжает находиться в СИЗО № 6 «Печатники». По данным Mash, блогер в хорошей компании, нашла новое увлечение и не унывает. Теперь арестантка даже сможет сама рассказать об этом родным по телефону.

Блиновская давно просит свидания с семьей: она скучает по сыновьям и супругу. Неоднократно юристы подавали ходатайства на разрешение встреч с родственниками. Судя по всему, адвокатам удалось добиться того, чтобы подзащитной позволили совершать звонки близким из СИЗО. Телефон звезде интернета будут выдавать в плановом порядке.

Канал уточняет, что Блиновская в месте временного заключения находится в компании «интеллигентных и приятных девушек». Она увлеклась мозаикой и не жалуется на условия содержания.

Напомним, Елена Блиновская находилась под домашним арестом по делу о крупной неуплате налогов. Однако позже меру пресечения ужесточили, так как блогер пообщалась на вечеринке со свидетелем по уголовному делу. Это серьезное нарушение правил домашнего ареста.

Ранее сообщалось, что Елене Блиновской предъявили обвинение в окончательной редакции