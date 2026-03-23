«Ели мазь для глаз и тосковали по дому»: как приживаются в России индийские мигранты

В России растет число трудовых мигрантов из Индии. За прошлый год въездов с целью работы стало почти на 50% больше, превысив 38 тысяч. Этому способствовало межправительственное соглашение, подписанное в декабре 2025 года, которое упростило привлечение специалистов из этой страны, пишут Ведомости .

Корреспонденты изучили, как индийцы обустраиваются на новых местах. На швейном производстве в Москве трудятся 45 человек. Один из работников, Джахангир, рассказал, что зарабатывает 45 тысяч рублей, отправляя большую часть семье. Рабочий график стандартный, а быт сводится к посещению магазинов и местного торгового центра. По словам руководителя, индийцы усидчивы и общительны, но если сотрудник нарушает дисциплину, предприятие готово предложить ему покинуть страну.

На заводе железобетонных изделий под Тулой индийцы работают как в смешанных, так и в полностью своих бригадах. Руководство отмечает их спокойствие и неконфликтность. Средняя зарплата здесь составляет 65 тысяч рублей на руки, а стоимость привлечения одного сотрудника (с билетами и пошлинами) — около 90–100 тысяч. Проблемой стала регистрация на «Госуслугах»: у некоторых рабочих в документах указано только имя, без фамилии, что не пропускает портал. В Минцифры пообещали решить этот вопрос в ближайшее время.

На логистическом складе в Подмосковье трудится бригада из штата Телингана. Многие из них имеют высшее образование и опыт работы в странах Персидского залива. Один из сотрудников, Захир Паша, по образованию филолог и даже издал сборник стихов. По словам бригадира, условия в России он считает более человечными, чем в арабских странах: здесь не отбирают паспорта и меньше формализма.

Курьезных историй тоже хватает. Однажды рабочему попала в глаз окалина. Врач выписал мазь, объяснив, что ее нужно наносить на глаз. Через две недели воспаление повторилось. На повторном приеме доктор, зная, что лекарство дорогостоящее, поинтересовался, осталась ли у пациента мазь и помогло ли лечение. Индиец охотно ответил: да, он ее… съел. Медик лишь развел руками: главное, что помогло.

Работодатели в один голос отмечают высокую адаптивность индийцев. Хотя некоторые испытывают стресс из-за еды или погоды, большинство быстро осваивается. Предприятия обеспечивают рабочих жильем, спецодеждой и помогают с оформлением документов. Несмотря на культурные различия, коллективы принимают новичков, а руководство старается подходить к их проблемам по-человечески.