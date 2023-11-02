«Элитный клуб для VIP-персон»: во что превратят подмосковную дачу Сталина, проданную за 400 миллионов

Дачу главы СССР Иосифа Сталина в Подмосковье продали на аукционе, сообщает РИА Новости . Новым владельцем усадьбы «Липки-Алексеевское» стало ООО «Консалтинг и право», заплатившее за выкуп лота 403,8 млн рублей.

Политолог, социолог и журналист Михаэлис Галицкий рассказал нам, как сложится судьба дома в будущем.

«Это может быть некий музей, посвященный Иосифу Виссарионовичу. Однако такой исход маловероятен, историческими учреждениями и элементами просвещения занималось бы Министерство культуры, а частная организация навряд ли станет реализовывать подобные проекты», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Есть и тривиальная схема, добавил эксперт. Это дальнейшая перепродажа. С учетом того, что постройкой владел крайне известный человек, цену можно наращивать и наращивать, главное — найти покупателя, который является поклонником Сталина и обладает достаточными средствами.

«С точки зрения прибыльности гораздо выгоднее открыть там клуб, он будет приносить гораздо больше дохода. Но речь идет не об обычном ночном заведении, где молодежь распивает спиртное. Скорее всего, там откроют элитный клуб или дорогую гостиницу для VIP-персон», — заключил Галицкий.

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