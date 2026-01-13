Элитный провал: за 18,5 тысячи рублей на концерт Долиной купили только 18 человек

Первый в 2026 году концерт Ларисы Долиной в Москве столкнулся со значительными проблемами со спросом. По данным « Газеты.Ru », за две недели до выступления, запланированного на 27 января в баре Petter, было продано лишь 18 билетов. Это составляет менее 20% от общей вместимости заведения, рассчитанного на 91 место.

При этом стоимость билетов на мероприятие весьма высока: места за столиком оцениваются от 9,5 до 18,5 тысячи рублей, а стоячие места за барной стойкой — в 15,5 тысячи рублей. Такие цены в сочетании с низкими продажами породили слухи о возможной отмене выступления.

Директор певицы Сергей Пудовкин категорически отказался комментировать эту ситуацию. В кратком разговоре с изданием он был предельно лаконичен: «Не будет ответа. Зачем звонить? Просто я вам сказал — ответов не будет». Его категоричный отказ от диалога лишь подогрел интерес к сложившейся ситуации вокруг одного из первых сольных выступлений артистки в новом году.