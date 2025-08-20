Элитный Rolls-Royce Cullinan 2025 года выставили на продажу в Новосибирске
В Новосибирске на известной онлайн-платформе объявлений выставлен на продажу роскошный автомобиль Rolls-Royce Cullinan 2025 года выпуска. Стоимость этого транспортного средства оценивается в 89 млн руб.
По заявлению продавца, данный внедорожник премиум-класса ни разу не эксплуатировался на территории России и предлагается с нулевым пробегом по стране. Автомобиль оборудован внушительным 6,8-литровым двигателем, развивающим мощность в 571 лошадиную силу.
