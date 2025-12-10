Елка, игры и маршмеллоу: как открыли зимний сезон в городском парке Волоколамска

Волоколамский парк культуры и отдыха открыл зимний сезон ярким праздником. У украшенной елки детей встречали сказочные герои, а программа включала танцевальный флешмоб, игры и выступление мажореток с номером «Маленькая елочка».

В парке снова заработала почта Деда Мороза — специальный ящик для писем стоит у карусели «Сказка».

Завершилось мероприятие зажжением огней на главной елке и сладким шоу «Маршмеллоу», где ребята под присмотром взрослых запекали угощение на огне.