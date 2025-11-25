Елки ставят, дороги посыпают: что происходит в Павловском Посаде после скачков погоды

В Павловском Посаде прошло оперативное совещание главы округа Дениса Семенова. Основные темы — жалобы жителей, подготовка к Новому году и последствия нестабильной погоды.

Одной из главных проблем стали перебои с качеством воды в центре города. Мособлводоканалу поручено проверить адреса, где фиксируются жалобы, и промыть систему.

В округе продолжают восстанавливать благоустройство после недавних раскопок на городских сетях. Также жители пожаловались на скользкие дорожки на новой Привокзальной площади. Службам поручено усилить обработку территорий, особенно возле школ и детсадов — из-за частых утренних гололедов.

Город параллельно украшают к Новому году: устанавливают елки, арт-объекты и световые композиции.

Продолжается ремонт входной группы вокзала Электрогорска, который глава округа намерен лично проверить в ближайшие дни.

По словам Дениса Семенова, контроль за ситуацией в городе усилен: впереди — объезды и оперативные решения.