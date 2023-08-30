Элла Памфилова сообщила о старте тестового голосования на сайте ДЭГ

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила о старте тестового голосования на портале дистанционного электронного голосования. По ее словам, старт дали сегодня утром.

Сегодня и завтра систему будут тестировать избиратели из двадцати одной области, где голосование будет проходить в течение трех дней. В четверг к ним присоединятся избиратели из регионов, где голосование пройдет в течение одного или двух дней.

«Масштаб применения ДЭГ у нас в этом году беспрецедентный – двадцать пять регионов, и к его проведению нужно хорошо подготовиться, провести все необходимые тренировки», - подчеркнула Памфилова.

Она также пригласила избирателей поучаствовать в тестовом голосовании. Сделать это можно на сайте vybory.gov.ru.