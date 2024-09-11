Елочные игрушки и блендер забыли пассажиры летом в поездах ЦППК

Пассажиры поездов АО «Центральная ППК» за летний период забыли в вагонах 286 вещей. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на пресс-службу компании.

Чаще всего вещи забывали в августе. В этом месяце в вагонах было оставлено 112 предметов. В июне пассажиры забыли 98 вещей, а в июле — 76.

Пассажиры забывали пакеты, сумки, гаджеты, компьютерную и бытовую технику. Из необычных находок — блендер, набор елочных игрушек и готовый обед.

Некоторые вещи удавалось вернуть очень быстро. К примеру, в июне один из пассажиров забыл в поезде свой телефон. Билетный кассир Елена Дианова заметила в чехле устройства визитку владельца и позвонила ему. Таким образом, гаджет был возвращен жителю.