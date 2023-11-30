Елочный базар в Павловском Посаде запланирован на конце декабря

Ярмарка лесных красавиц будет работать для всех, кто отдает предпочтение живому дереву для украшения дома ко встрече Нового года. Представители администрации подмосковного Павлово-Посадского городского округа приглашают всех желающих обязательно приходить на базар, чтобы выбрать елочку на свой вкус.Базар будет работать с 22-го по 31-е декабря. Пушистые зеленые ели будут ждать на площади Революции, дом 5.Напомним, что с 1-го декабря во всей Московской области будет открыт зимний сезон. Помимо елочных базаров жителей региона ждет открытие площадок для катания на коньках, лыжах, сноубордах, включение праздничной иллюминации, проведение различных новогодних активностей и многое другое, что поможет создать особенное настроение в преддверии наступления 2024 года.