Элтон Джон завершил пятилетнее прощальное турне

Всемирно известный музыкант Элтон Джон закончил свой прощальный тур, в котором он был с 2018 года. Последним выступлением Джона стал концерт на Tele2 Arena в городе Стокгольме. Об этом сообщило издание The Daily Mail .

На финальном концерте он исполнил 23 песни, а последней композицией в концертной деятельности музыканта стала Goodbye Yellow Brick Road с пластинки 1973 года.

Джон сам говорил, что это последнее его турне и больше он в тур не отправится. Но он сообщил, что возможно, еще будет давать концерты в разовом формате. Музыкант поблагодарил фанатов напоследок и сказал, что не забудет их.

Карьера Элтона Джона продлилась более пятидесяти лет. За это время он выступил более 4000 раз и посетил с концертами более 80 стран.

Недавно Джон сыграл последний концерт на своей родине. Прощальный концерт прошел в рамках фестиваля Glastonbury. Музыкант выступил на самой большой из всех площадок на фестивале – Pyramid Stage 25 июня.